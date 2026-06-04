La Municipalidad apeló el fallo que rechazó la exclusión de tutela sindical de Facundo Galanti y el caso llegará a la Suprema Corte

La Municipalidad de Olavarría apeló la sentencia que había rechazado su pedido de exclusión de tutela sindical contra el trabajador municipal Facundo y el caso será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La novedad quedó formalizada este 3 de junio, cuando el Tribunal de Trabajo con asiento en Olavarría concedió los recursos extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad presentados por la comuna contra el fallo dictado el pasado 13 de mayo.

En aquella resolución, el Tribunal había rechazado la acción promovida por el Municipio, que buscaba obtener autorización judicial para aplicar una sanción disciplinaria al agente municipal.

Los jueces entendieron que no se encontraban acreditadas las faltas atribuidas y ratificaron la protección sindical invocada por Galanti en su carácter de secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Olavarría (SOEMO).

Ahora será la Suprema Corte bonaerense la que deberá analizar los planteos realizados por la Municipalidad.

Entre los principales argumentos de la apelación, la Subsecretaria de Legal y Técnica del Municipio, Verónica Martell sostuvo que durante el proceso quedó acreditado, mediante un informe remitido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que el SOEMO continúa tramitando su inscripción gremial y que no cuenta con personería gremial ni inscripción definitiva.

En ese sentido, la comuna cuestionó que el Tribunal haya rechazado el pedido de exclusión de tutela sindical y afirmó que el fallo incurrió en una errónea valoración de la prueba incorporada al expediente.

La presentación sostiene que el Municipio promovió originalmente la acción porque Galanti invocaba representación gremial y que, una vez incorporada la respuesta oficial del Ministerio de Trabajo, solicitó que la cuestión fuera declarada abstracta al considerar que no existía tutela sindical que excluir.

La apelación también cuestiona la aplicación de la denominada doctrina de los actos propios, utilizada por el Tribunal al momento de dictar sentencia. Según la Municipalidad, nunca modificó su postura procesal, sino que actuó en función de la información disponible en cada etapa del expediente.

Además, el recurso afirma que el fallo terminó reconociendo protección sindical a una organización que todavía se encuentra en proceso de inscripción, circunstancia que, a criterio de la comuna, contradice la legislación vigente y la doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense.

En la resolución firmada este miércoles, los jueces Christian Marcelo Benítez, Guillermo Oscar López Arévalo y María Clarisa Baldoni concluyeron que los recursos fueron presentados en tiempo y forma y que reúnen los requisitos necesarios para su tratamiento por el máximo tribunal provincial.

De esta manera, la controversia judicial entre la Municipalidad y Galanti continuará ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá la última palabra sobre la validez del fallo dictado en Olavarría.