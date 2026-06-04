La Provincia avanza con un nuevo vademécum obstétrico para ampliar prestaciones en salud sexual y reproductiva

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio un paso hacia la aprobación de un nuevo vademécum obstétrico que busca ordenar y ampliar las competencias de las y los profesionales de la obstetricia en áreas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. La propuesta recibió el respaldo del Consejo Asesor de Políticas en Equidad de Género, que consideró la medida una herramienta clave para mejorar el acceso a prestaciones esenciales y brindar mayor seguridad jurídica a los equipos de salud.

La iniciativa apunta a precisar el alcance de la facultad de prescripción de medicamentos que ya poseen las licenciadas y licenciados en obstetricia, adecuando su actuación a las necesidades actuales del sistema sanitario. Entre otros aspectos, el nuevo esquema contempla y organiza su participación en prácticas vinculadas a la anticoncepción y a la atención integral del aborto con medicamentos.

El respaldo quedó plasmado en una declaración conjunta firmada por las organizaciones que integran el Consejo Asesor. En el documento se sostiene que la disminución de la natalidad y los cambios en las demandas de salud sexual y reproductiva exigen una reorganización de los servicios. Además, se remarca que existe un creciente consenso internacional sobre la necesidad de ampliar funciones a distintos perfiles profesionales para garantizar una atención más accesible y de calidad.

Desde la cartera sanitaria bonaerense explicaron que la revisión del vademécum vigente responde a su rol de rectoría sanitaria y a la necesidad de actualizar la organización de los servicios conforme a los avances científicos y tecnológicos. Según la propuesta presentada, el nuevo documento delimita con mayor claridad los medicamentos incluidos dentro de las competencias de la obstetricia profesional y articula esas funciones con las atribuciones ya reconocidas por la legislación en materia de salud sexual y reproductiva.

El Ministerio considera que la medida permitirá aprovechar mejor los recursos profesionales disponibles, especialmente en áreas vinculadas a la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la atención postaborto.

Durante el encuentro también se analizaron recomendaciones y estándares elaborados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Confederación Internacional de Matronas (ICM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Según esos lineamientos, las y los profesionales de la obstetricia pueden cubrir una parte significativa de las necesidades de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente cuando cuentan con respaldo normativo y condiciones institucionales adecuadas.

El documento recibió el apoyo de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), Socorristas en Red, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA), la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAJIG), FUSA, CEDES, REDAAS y la Asociación de Parteras Independientes.