CoNverSo | Mónica Hernando: “Es dificilísimo ser mamá de tres hijos a la distancia”

La empresaria olavarriense Mónica Hernando protagonizó uno de los pasajes más emotivos del último episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton. Más allá de brindar muchos detalles sobre su actualidad como empresaria de eventos y además como empresaria de combustibles, Mónica se refirió a la experiencia de tener a sus tres hijos viviendo en España y al impacto que esa realidad tiene en su vida cotidiana.

Durante la charla, Hernando explicó que siempre alentó a sus hijos a seguir sus propios proyectos personales, aun cuando eso implicara construir sus vidas lejos de Olavarría. Sin embargo, reconoció que la distancia representa un desafío permanente para cualquier madre.

“Es dificilísimo ser mamá de tres hijos a la distancia”, afirmó. La entrevistada sostuvo que, pese a la distancia física, mantiene un vínculo muy estrecho con ellos y sigue acompañando cada uno de sus pasos.

“Yo me despierto pensando en ellos y me acuesto pensando en ellos”, expresó al describir cómo vive la maternidad desde este lado del océano. A lo largo de la entrevista también explicó que nunca intentó condicionar las decisiones de sus hijos y que, por el contrario, procuró transmitirles la importancia de construir un camino propio.

“Creo que cada uno vino a cumplir su propio sueño”, reflexionó.

En ese contexto, Hernando reconoció que su actividad profesional en la organización de eventos se transformó en una herramienta fundamental para sobrellevar la ausencia cotidiana de sus hijos. “Los eventos para mí fueron una gran tabla de salvación muy importante”, señaló.

La empresaria contó que gran parte de su trabajo está atravesado por los vínculos humanos y que muchas veces encuentra en las relaciones que construye durante los eventos un espacio de contención emocional. “Yo en los eventos soy la mamá de todo el mundo”, aseguró.

Esa definición, según explicó, no responde únicamente a una forma de trabajar, sino también a una manera de entender la vida y los afectos. “Yo me defino como empresaria, pero me defino en los eventos como mamá”, sostuvo.

La entrevista completa con Mónica Hernando ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.