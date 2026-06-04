Sacerdote de la Diocesis de Azul y la oportunidad de saludar al papa León

El sacerdote de la Diócesis de Azul, Esteban “Pepo” Gennuso, relató cómo fue el encuentro que mantuvo con el papa León XIV durante una audiencia realizada en el Vaticano. Lo hizo en una entrevista con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias”, que se emite por Radio M.

Gennuso se encuentra en Roma cursando una licenciatura en Teología Moral y, a pocas semanas de finalizar sus estudios, tuvo la posibilidad de saludar personalmente al nuevo pontífice durante la tradicional audiencia de los miércoles.

El sacerdote explicó que la oportunidad surgió a partir de una gestión de personas conocidas y reconoció que vivió el momento con una fuerte carga emocional.

“Fue de esas cosas que además, uno como cura y como persona de fe y de siempre estar en la Iglesia, te impresiona. Uno se da cuenta que está delante de una persona que es significativa para tanta gente y para mí también”, expresó.

Incluso recordó los nervios previos al encuentro. “Mandé un mensajito al grupo de familia mientras hacía la fila. Les puse: ‘Qué nervios, Dios mío’”, contó entre risas.

A diferencia de ocasiones anteriores en las que había visto de lejos al papa Francisco, esta vez pudo estrechar la mano de León XIV y mantener un breve intercambio. “Fue la experiencia de darle la mano, saludarlo, decirle quién era. Fue muy lindo, apasionante”, resumió.

Consultado sobre la personalidad del nuevo Papa, destacó especialmente su capacidad de escucha.

“Tiene una mirada que a mí me impresionó mucho. Primero me impresionó la serenidad en el rostro. A mí me generó una especie de paz. Es una persona que te está escuchando como si no tuviera más problemas en el mundo que uno solo”, señaló.

Durante ese breve diálogo, Gennuso decidió acercarle una intención de oración vinculada a una vecina de Azul que atraviesa una delicada situación de salud.

“Como estoy delante de Pedro, yo le traigo una intención de oración por una amiga de Azul que está atravesando una enfermedad grave. Le dejé una foto y me dijo: ‘Voy a rezar’. Para mí eso fue muy fuerte”, relató.

Además de la experiencia junto al pontífice, el sacerdote habló sobre los estudios que realiza en Roma y destacó especialmente el análisis ético y teológico de la inteligencia artificial, una temática sobre la que también se ha pronunciado León XIV.

“Coincidió que en estos años la inteligencia artificial tuvo un crecimiento exponencial. Ha sido uno de los temas más novedosos que me tocó estudiar y descubrir en un ámbito religioso y científico”, explicó.

Sobre la postura del Papa respecto a esta tecnología, consideró que el mensaje apunta a evitar posiciones extremas.

“Ni entrar en una paranoia de que toda la inteligencia artificial es mala y nos va a destruir, ni entrar en una ingenuidad de pensar que no pasa nada. Es una tecnología muy diversa y como seres humanos tenemos la capacidad de discernir, de pensar las cosas y de estudiarlas”, afirmó.

En ese sentido, destacó una de las imágenes utilizadas por León XIV para reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías.

“La pregunta es si la inteligencia artificial nos sirve para ser más poderosos simplemente porque queremos ser poderosos o si ese poder es puesto al servicio de los más frágiles, de las víctimas, de los pobres y de los necesitados”, sostuvo.

Gennuso tiene previsto regresar a la Argentina durante agosto, una vez finalizados sus exámenes. Luego volverá a la Diócesis de Azul para continuar su tarea pastoral en el destino que le asigne el obispo.