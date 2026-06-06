La despedida al Indio Solari será este domingo en el Parque Domínico, en Avellaneda

Fuente: DIB

El velatorio público de Carlos «el Indio» Solari se realizará en el Polideportivo Gatica de la localidad de Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda, este domingo a partir de las 11 de la mañana. La información fue brindada por medios porteños pero todavía no había sido confirmada por la familia.

Solari falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

«Gente que viene de lejos»

«Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado (por hoy) confirmaremos el lugar y la hora», había indicado la cuenta oficial del Indio en redes sociales el viernes por la noche.

Un lugar tras otro

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento en horas de la mañana del jueves, comenzó a especularse con el sitio donde sería la despedida del músico.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso «no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias» para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar el velatorio allí, pero esos estadios quedaron descartados.

Microestadio José María Gatica

Ahora todo indica que la despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá lugar en el microestadio José María Gatica, que forma parte del polideportivo ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, en Parque Domínico

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el Complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre.

El féretro con el cuerpo de Solari estará ubicado en el microestadio del extremo sur del predio, que habitualmente es utilizado para eventos deportivos y culturales.

En virtud de la multitud que se espera que concurra este domingo, la Avenida Mitre estará cerrada al tránsito desde Darwin hasta Ramón Franco, es decir, toda la extensión del parque. El acceso será por su playón de estacionamiento y la salida por Avenida Mitre.

Apenas se conoció que el velatorio del Indio iba a ser en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes.