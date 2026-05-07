Convocatoria de Caja de Seguridad Social de Profesionales de Ciencias Económicas

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DELEGACIÓN: OLAVARRIA

REUNIÓN DE AFILIADOS CON REPRESENTANTES A LAS ASAMBLEAS DE LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL LEY 12.724.



POR UN DÍA: Citase a reunión de afiliados para el día 02 de JUNIO del 2026, a las 19,30 horas que tendrá lugar en Delegación Olavarría sita en calle Rivadavia nro. 2461, de la localidad Olavarría, del partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires, para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 7º y 10º de la Ley 12.724.

El material que corresponde a los puntos 3, 4, 5, 7 y 10 a tratar del Orden del Día estará disponible en la página web institucional: www.cpba.com.ar, y los restantes en el domicilio de la Delegación.

Esta reunión se realiza a los efectos de que los Señores Representantes a la Asamblea de la Caja de Seguridad Social, obtengan el mandato que deberán sostener en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria convocadas por el Consejo Directivo, de conformidad a lo que prescribe la Ley 12.724.

A continuación, se transcribe la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria:

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la facultad conferida por el artículo 14° inc. c) de la ley 12724, ha resuelto convocar a Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Representantes de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires para el día 26 de junio de 2026 a las ocho (8) horas en primera convocatoria y pasada una (1) hora, en segunda convocatoria con quórum de 1/3 del total de representantes, de conformidad a lo estipulado en el artículo 10° de la mencionada ley, a celebrarse en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires sito en Diagonal 74 n° 1463 de la ciudad de La Plata, a fin de tratar el siguiente:

O R D E N D E L D Í A