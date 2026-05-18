El Municipio avanza con obras y mejoras en caminos rurales del Partido

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Obras Rurales de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con trabajos sobre distintos tramos de la Red Vial Rural con el objetivo de mejorar la transitabilidad y acompañar tanto a las comunidades rurales como al sector productivo en plena etapa de cosecha gruesa.

Desde el área se informó que en los últimos días comenzaron obras enmarcadas en dos licitaciones recientemente adjudicadas, destinadas a la contratación de equipos y maquinaria vial y a la ejecución de tareas de alteo, entoscado y limpieza de cunetas.

Uno de los frentes de trabajo se desarrolla sobre el camino 078-06, que une Pourtalé con la Ruta Provincial 51. Allí se interviene un tramo de aproximadamente siete kilómetros, considerado estratégico tanto para la salida de la producción agropecuaria como para el acceso al establecimiento educativo de la localidad.

En paralelo, también avanzan labores sobre el camino 78-2-50, entre las localidades de Muñoz y Rocha, en una zona que sufrió importantes complicaciones por las abundantes precipitaciones registradas durante el último año.

Según se detalló, en ese sector se ejecutan trabajos de alteo y entoscado, además del aporte de material en inmediaciones del camino, tanto en dirección a Ruta 60 como hacia Muñoz.

Desde el Municipio indicaron además que durante los últimos días se trabajó en distintos puntos de la red vial rural con la participación conjunta de 14 motoniveladoras, 7 retroexcavadoras, 4 retropalas y 6 camiones volcadores.

Entre otras tareas, también se realizaron trabajos de bacheo sobre el camino 078-06, conocido como “La Montañesa”.

Por otra parte, la Dirección de Obras Rurales intervino en trabajos hidráulicos desarrollados en la zona de avenida Ituzaingó Norte.

En ese sector se realizó el ensanchamiento de un canal de 800 metros ubicado detrás del Club Hípico, por donde escurre gran parte del agua proveniente desde la zona de Virgen de la Loma.

Además, se colocaron alcantarillas para mejorar el escurrimiento y se ejecuta una cuneta destinada a optimizar el drenaje en el sector próximo al relleno sanitario.