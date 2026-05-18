Un motociclista fue trasladado al hospital tras un siniestro vial en Roque Sáenz Peña y Lavalle

​Un hecho de tránsito se produjo en la mañana de este lunes en la intersección de Roque Sáenz Peña y Lavalle, frente al edificio del excolegio nacional.

​Alrededor de las 8, una motocicleta de 250 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de más de 30 años, colisionó con un Renault Logan afectado al servicio de remis que circulaba por la calle Roque Sáenz Peña.

​A raíz del impacto, el motociclista requirió asistencia médica y fue trasladado en una ambulancia del servicio de salud pública al Hospital Municipal. Hasta el momento no se precisó la gravedad de las heridas de la víctima.

​El tránsito en el lugar se encuentra asistido y desviado por personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, sin estar interrumpido en su totalidad.