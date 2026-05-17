Federico Chingotto se consagró campeón del Premier Padel Buenos Aires

El olavarriense Federico Chingotto volvió a celebrar a lo grande en Argentina y se quedó con el título del Premier Padel Buenos Aires. Junto al español Alejandro Galán, derrotó con contundencia a la dupla número uno del mundo conformada por Agustín Tapia y Arturo Coello por 6-2 y 6-1.

La final se disputó este domingo en el cierre de la jornada del Premier Padel Buenos Aires P1 y mostró una actuación dominante de la pareja conocida como “Chingalán”, que manejó el partido de principio a fin y no dejó margen de reacción para sus rivales.

Con esta victoria, Federico Chingotto y Galán alcanzaron su quinto título de la temporada, ratificando el gran momento que atraviesan dentro del circuito internacional.

Tapia y Coello llegaban con la intención de defender el campeonato conseguido en Buenos Aires en 2025, aunque esta vez se encontraron con una versión muy sólida de Chingotto y Galán, que marcaron diferencias rápidamente y cerraron la definición con autoridad.

El título tuvo además un sabor especial para Chingotto, que volvió a destacarse frente al público argentino y celebró una nueva conquista en uno de los torneos más importantes del calendario.

En la rama femenina, la argentina Delfina Brea y la española Gemma Triay cayeron en la final frente a Paula Josemaría y Beatriz González por 6-3 y 7-5.

La dupla española alcanzó así su vigésimo triunfo consecutivo y consiguió su quinto título seguido, luego de las consagraciones obtenidas en Miami, NewGiza, Bruselas y Asunción.