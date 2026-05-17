Buen inicio en octavos para los equipos olavarrienses en la Unión Deportiva Regional

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Los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría tuvieron este domingo su estreno en los octavos de final de la Unión Deportiva Regional, con la disputa de los encuentros de ida en primera división. Entre los equipos locales, Embajadores fue el único que jugó en Olavarría y empató ante Municipales en un duelo entre equipos de la ciudad.

La jornada dejó además muy buenos resultados para los conjuntos olavarrienses fuera de casa: Ferro C. Sud, Estudiantes y San Martín consiguieron triunfos como visitantes, mientras que El Fortín y Racing A. Club igualaron en sus compromisos. En el caso de El Fortín, cedió puntos por primera vez en el certamen.

En Sub 21 también hubo actividad para los equipos de Olavarría. Embajadores se quedó con el duelo local frente a Municipales, mientras que Ferro y El Fortín lograron victorias fuera de la ciudad. Atlético Hinojo empató en Bolívar y Loma Negra cayó en Laprida. Racing y Estudiantes, por su parte, no pudieron sumar en condición de visitante.

Resultados en primera división

Casariego 1 (Sebastián Almada) – El Fortín 1 (Alejandro Bianciotto)

(Sebastián Almada) – (Alejandro Bianciotto) Lilán 0 – San Martín 1 (Ezequiel Boado)

(Ezequiel Boado) Boca 0 – Estudiantes 1 (Bruno Peralta)

(Bruno Peralta) Embajadores 1 (Federico Sacher) – Municipales 1 (Franco Janson)

(Federico Sacher) – (Franco Janson) Sportivo Piazza 1 (Iván Martino) – Ferro C. Sud 2 (Gabriel Rivas y Juan Alvarez)

(Iván Martino) – (Gabriel Rivas y Juan Alvarez) Juventud 1 (Héctor Parrella) – Racing A. Club 1 (Matías Ordozgoiti)

(Héctor Parrella) – (Matías Ordozgoiti)

Resultados en Sub 21