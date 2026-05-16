Kicillof le contestó a La Cámpora: «No hay que perder tiempo en las internas»

El gobernador pidió concentrarse en la construcción de un espacio amplio para enfrentar a Milei. Fue después de que militantes le exigieran a los gritos plantear «Cristina Libre»

Axel Kicillof aseguró hoy que “no hay que perder tiempo en las internas” durante el lanzamiento del espacio de Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro, en lo que pareció una respuesta a la irrupción de militantes camporistas que le exigieron a los gritos definiciones sobre la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

La definición del gobernador llegó en medio de un clima de fastidio entre los dirigentes que le responden por la movida de ayer en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que terminó con militantes expulsados por la seguridad luego de que le gritarán “Axel, es Cristina Libre, decilo” y desplegaran banderas alusivas.

“No hay que perder tiempo en las internas” fue la respuesta, clara pero sin alusiones personales, de Kicillof durante el acto en Ensenada con el cual se lanzó el espacio de Mujeres del MDF, que comanda la ministra Estela Díaz, a cargo de la cartera de género provincial, uno de los pocos espacios institucionales de su tipo que subsiste en el país.

Kicillof aprovechó el perfil del acto para vincular a Cristina Kirchner, a la que nombró pero sin referirse a su situación judicial. “Ni Perón ni Evita ni Néstor ni Cristina dijeron nunca que alguien se pasó dos pueblos por pedir simplemente más justicia, más dignidad y más derechos”, dijo en respuesta a la crítica al feminismo que le achaca a sus supuestos excesos parte de las razones del triunfo de Javier Milei en 2023.

Con tono abiertamente electoral, Kicillof volvió a repetir en Ensenada la necesidad de “ampliar” el frente para enfrentar a Milei y su gobierno el año que viene en la elección presidencial. Y dijo, como en otras ocasiones, que “no alcanza con el peronismo y no alcanza con la provincia de Buenos Aires”.

En esa sintonía, la vicegobernadora Verónica Magario -una de las oradoras junto con Díaz y Cristina Álvarez Rodríguez en una jornada que puso en primer plano a las mujeres del espacio- lanzó una especie de operativo clamor: “Nosotras vamos a comenzar a una cruzada. Queremos que esa cruzada sea para que vos seas el próximo presidente de los argentinos”, dijo.

Por su parte, Díaz remarcó: “Ante una derecha que intenta imponer un discurso basado en el odio y la exclusión, las mujeres no vamos a resignarnos: estamos decididas a construir una salida colectiva, solidaria y con más igualdad”.

Al respecto, Álvarez Rodríguez subrayó: “En un momento donde hay compañeras sin trabajo, abuelas sin medicamentos y muchas mujeres que sufren las políticas de exclusión de Milei, sabemos que nuestro rol es denunciar las injusticias, alterar el orden establecido y colaborar con una sociedad más justa”.