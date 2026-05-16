Noelia Marzol presentó Bloody Tango en Olavarría

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Este viernes se realizó la presentación del espectáculo musical Bloody Tango en la ciudad, con la protagonización de Noelia Marzol y Jonathan Lazarte. La función contó con un marco de público en el marco de la gira nacional que lleva adelante la producción tras su temporada en Mar del Plata.

La propuesta combina danza, tango y destreza a través de un ensamble de 9 artistas en escena, entre bailarines y cantantes, donde también participa Ana Devin. El espectáculo obtuvo recientemente el premio Estrella de Mar a la mejor compañía de danza nacional. La compañía se presenta este sábado en la ciudad de Azul

La trama del musical se ambienta en un hotel, donde los diferentes personajes interactúan en un entorno que combina sensualidad, oscuridad y música a través de diversas coreografías. Finalizó con una invitación al público a bailar tango con los artistas en una «gran Milonga».