Gremios anuncian otro paro en las universidades para la semana del 25 de mayo

Luego de la masiva marcha universitaria del pasado martes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó a cabo un plenario de secretarios generales, en el que se decidió, como punto central, la realización de otro paro en la semana que va del lunes 25 al viernes 31 de mayo.

A la medida se sumarán todas las agrupaciones que están bajo el ala de CONADU, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires), entre otras.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia.

La CONADU expresó: “Los secretarios y las secretarias generales de 30 sindicatos de base de la CONADU se reunieron hoy (por este viernes) en Plenario para resolver la continuidad del plan de lucha, luego de la Marcha Federal Universitaria que el pasado 12 de mayo movilizó a más de un millón de personas de punta a punta del país”.

Y comentó cuáles fueron las resoluciones que se tomaron en el plenario: