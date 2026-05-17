Se viene un peaje entre Olavarría y Bolívar

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Viajar entre Olavarría y Bolívar podría empezar a tener un nuevo costo en los próximos meses. El Gobierno nacional avanzó con la concesión privada de corredores viales y entre las medidas previstas aparece la instalación de un peaje sobre la Ruta Nacional 226, a la altura de Vallimanca, en un tramo muy utilizado por vecinos, transportistas y productores rurales de la región.

A través del Ministerio de Economía, la administración de Javier Milei oficializó el pasado viernes 15 de mayo la adjudicación de la denominada Red Federal de Concesiones. Dentro de ese esquema quedó incluido el “Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur”, un corredor estratégico que abarca sectores de las Rutas Nacionales 205 y 226, atravesando directamente el Partido de Bolívar.

Con la confirmación de las empresas adjudicatarias, volvió a tomar fuerza la inminente instalación de una estación de peaje sobre la Ruta 226, específicamente en el kilómetro 390, en cercanías de Vallimanca. La posibilidad ya había generado inquietud semanas atrás, cuando se conocieron los pliegos licitatorios, aunque ahora ingresó en una etapa de ejecución más concreta tras la firma de la resolución oficial.

La explotación del corredor quedó en manos de un consorcio conformado por las firmas CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. Las compañías obtuvieron la concesión por un plazo de 20 años, luego de presentar una oferta económica global de 997 pesos sin IVA para todo el período contractual.

Además de las rutas 205 y 226, el paquete concesionado incluye arterias de alto tránsito como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y sectores de la Ruta Nacional 3.

Tras la oficialización de la adjudicación, comenzará ahora una etapa administrativa y contractual antes de que las empresas tomen posesión efectiva de los corredores para iniciar tareas de mantenimiento y posterior cobro de tarifas.