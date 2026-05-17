CoNverSo | Daniel Ayçaguer habló de su vínculo con Maximiliano Wesner y César Valicenti

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, se refirió durante su paso por CoNverSo a la relación personal que mantiene con dirigentes del peronismo local como César Valicenti y el intendente Maximiliano Wesner, pese a las diferencias ideológicas y políticas que reconoce públicamente.

Durante la entrevista, Ayçaguer contó que los vínculos con ambos dirigentes vienen desde la juventud y de la etapa universitaria en La Plata.

“Yo tengo un pasado con César Valicenti, fuimos muy amigos de jóvenes, estudiamos juntos en La Plata. Con el intendente, con Maxi Wesner, lo mismo. Nos conocimos en La Plata cuando estábamos todos estudiando, en otro contexto”, recordó.

En ese marco, explicó que las diferencias aparecen cuando cada uno representa los intereses de su sector, aunque destacó que el diálogo continúa existiendo.

“Cuando nos ponemos a charlar es una charla muy amena. Pero cuando nos ponemos a hablar yo defendiendo mi institución o los productores a los que represento y ellos defendiendo la administración pública, muchas veces veo que no hay muchos puntos en común”, sostuvo.

Sin embargo, el dirigente rural planteó que las relaciones personales pueden sostenerse más allá de la grieta política y dejó una definición sobre el clima social actual.

“La grieta la va a cerrar la gente”, afirmó al analizar los cambios que observa en la sociedad frente a las discusiones políticas de los últimos años.

Ayçaguer también relató que gran parte de las conversaciones con Valicenti y Wesner terminan alejándose de la política. “La mayor parte del tiempo hablamos de los asados de cuando éramos chicos para pasarla mejor”, expresó entre risas.

A lo largo de la entrevista abordó además temas vinculados a caminos rurales, producción, seguridad rural, infraestructura, economía y el gobierno de Javier Milei.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.