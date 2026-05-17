Andrés Calamaro se presentó en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata en el marco de su gira Como Cantor

El concierto formó parte de una serie de presentaciones que ya incluyó a las provincias de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Mendoza y Neuquén, y que continuará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El músico inició el espectáculo con la canción «Todavía una canción de amor», seguida por «Carnaval de Brasil», «Mi gin tonic» y «Cuando no estás». El repertorio recorrió cuatro décadas de trayectoria, incluyendo temas como «Pasemos a otro tema», «Loco», «Crímenes perfectos», «Señal que te he perdido» y «Te quiero igual».

Durante la presentación, Calamaro interpretó «Costumbres argentinas», clásico de Los Abuelos de la Nada, y recordó a figuras vinculadas a la ciudad costera como Guillermo Vilas, Flavio Cianciarullo, Alberto Olmedo y Enrique Sims. Posteriormente, interpretó «Bohemio» y la pieza de tango «Garúa».

La lista de temas continuó con «Las tres marías», «Mil horas», «A los ojos», «Mi enfermedad», «Me arde» y «El salmón». Hacia el final del show principal sonaron «Palabras más, palabras menos», «Alta suciedad», «Sin documentos», «Paloma» y «Flaca». Para el cierre, el artista ejecutó «Estadio Azteca» y «Los chicos».

Desde la organización del Estadio Polideportivo se informó que el cronograma de espectáculos continuará el 14 de agosto con la presentación de David Lebón y Pedro Aznar, y el 3 de octubre con el concierto de Fito Páez.