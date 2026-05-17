Andrés Calamaro se presentó en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata en el marco de su gira Como Cantor

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Por En Linea Noticias 0

El concierto formó parte de una serie de presentaciones que ya incluyó a las provincias de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Mendoza y Neuquén, y que continuará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El músico inició el espectáculo con la canción «Todavía una canción de amor», seguida por «Carnaval de Brasil», «Mi gin tonic» y «Cuando no estás». El repertorio recorrió cuatro décadas de trayectoria, incluyendo temas como «Pasemos a otro tema», «Loco», «Crímenes perfectos», «Señal que te he perdido» y «Te quiero igual».

Durante la presentación, Calamaro interpretó «Costumbres argentinas», clásico de Los Abuelos de la Nada, y recordó a figuras vinculadas a la ciudad costera como Guillermo Vilas, Flavio Cianciarullo, Alberto Olmedo y Enrique Sims. Posteriormente, interpretó «Bohemio» y la pieza de tango «Garúa».

La lista de temas continuó con «Las tres marías», «Mil horas», «A los ojos», «Mi enfermedad», «Me arde» y «El salmón». Hacia el final del show principal sonaron «Palabras más, palabras menos», «Alta suciedad», «Sin documentos», «Paloma» y «Flaca». Para el cierre, el artista ejecutó «Estadio Azteca» y «Los chicos».

Desde la organización del Estadio Polideportivo se informó que el cronograma de espectáculos continuará el 14 de agosto con la presentación de David Lebón y Pedro Aznar, y el 3 de octubre con el concierto de Fito Páez.

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