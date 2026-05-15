Noelia Marzol presenta Bloody Tango en el Teatro Municipal
El exitoso musical de Calle Corrientes llega este viernes 15 de mayo al Teatro Municipal de Olavarría. La obra, protagonizada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, se presenta en una única función tras su temporada en Mar del Plata y el inicio de su gira nacional.
El espectáculo, que cuenta con la participación de Ana Devin y otros 11 artistas en escena, propone una experiencia basada en la danza a través de coreografías que recorren diversos personajes en la ambientación de un hotel. La puesta en escena combina sensualidad y música, integrando a bailarines jóvenes y campeones mundiales.
Marzol, quien también produce el show, destacó que la propuesta busca acercar el tango a las nuevas generaciones mediante una estética moderna en vestuario y música. El musical fue recientemente distinguido con el Premio Estrella de Mar a la mejor compañía de danza nacional.
La función se llevará a cabo esta noche en la sala local. Los interesados pueden adquirir las entradas en la boletería del teatro o a través de la plataforma articket.com.
(En Línea Noticias)