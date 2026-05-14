El Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” se presentará en Loma Negra

El Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” comenzará su temporada de conciertos 2026 y lo hará en la localidad de Loma Negra. Será este domingo 17 de mayo a las a las 19 horas en la sede del Club de Pesca de la localidad (Sarmiento 980), en una presentación libre y gratuita que cuenta con la colaboración de la Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat.

La propuesta, denominada “Música de ayer, de hoy y de siempre” tendrá un repertorio integrado por las siguientes obras: Polka de Julius Fuchik (1872 – 1916), Voces de Primavera de Johann Straus Sohn (1825 – 1899) ( Arreglo para quinteto de vientos de Peter Totzauer ), We are the Champions de Freddie Mercury (1946 – 1991), Yesterday de John Lennon (1940 – 1980) ( Arreglo para quinteto de vientos de Antonio Macchiarola ), Danzarín de Julián Plaza (1928-2003) ( Arreglo para quinteto de vientos de Carlos Visnivetski ), Introducción al Ángel de Astor Piazzolla (1921-1992) ( Arreglo para quinteto de vientos de Carlos Visnivetski ), Taquito Militar de Mariano Mores (1918-2016) (Arreglo para quinteto de vientos de Carlos Visnivetski ), Cielito Lindo de Quirino Mendoza y Cortés (1862-1957) ( Arreglo para quinteto de vientos de Ioan Dobrinescu ), El bueno el malo y el feo de Ennio Morricone (1928-2020), La vida es bella de Nicola Piovani (1946), Favoritos de Disney (Selección).

El Quinteto de Vientos, inició su actividad en 1993. En su trayectoria de 30 años se autogestionó en diez de ellos, (2008-2017), retomando desde el año (2018) el auspicio municipal. El grupo integra su repertorio con obras conocidas y otras de interpretación poco frecuente, con autores de todas las épocas, estilos, géneros y nacionalidades. También busca en forma complementaria desarrollar una labor didáctica.

“Vientos de Olavarría” se encuentra integrado por Claudia Cortés en flauta, Carlos Orlando en oboe, Mario Romano en clarinete, Marcos Tallarita en corno y Julieta Di Fede en fagot.

Los músicos que forman el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría “, son solistas de sus instrumentos en las Orquestas Sinfónicas de Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata, así como de Grupos de Cámara y diversos géneros musicales. Asimismo ha integrado la programación de la filial local del Mozarteum Argentino.

Concierto 2026 del Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría”

El cronograma correspondiente a la temporada 2026 es el siguiente: