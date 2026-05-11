Así pasó la novena peña anual del Grupo Raíces Criollas

El pasado sábado 9 de mayo se llevó a cabo la novena edición de la peña anual del Grupo Raíces Criollas, bajo la dirección de Romina Clar. El evento contó con un importante marco de público en las instalaciones del Club Social y Deportivo El Provincial, espacio donde la agrupación desarrolla sus clases semanales.

Durante la jornada, los cuerpos de baile presentaron sus cuadros coreográficos preparados para este año. Además de las presentaciones de los grupos de Adultos y Grupo Mayor, en esta edición se sumó el grupo «Semillitas», integrado por bailarinas de entre 7 y 15 años.

La noche incluyó shows en vivo de bandas locales y de la región. La conducción del evento estuvo a cargo de Luis Occhi, mientras que el sonido fue responsabilidad de Germán Quiroga. Como en ediciones anteriores, la propuesta cultural registró una destacada respuesta por parte de la comunidad.