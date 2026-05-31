El Dr. Bologna presentó su libro a sala llena

Imágenes Mauricio Latorre

El médico local Julio Cesar Bologna realizó la presentación oficial de su primera novela policial titulada «Muerte se escribe con V». La actividad tuvo lugar este sábado 30 de mayo a las 17 en el salón de la Sociedad Española, ubicado en Rivadavia 3038.

La obra narra la historia de tres ancianos multimillonarios que residen en un geriátrico exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un ex agente inmobiliario, un óctuple campeón mundial de billar a tres bandas y un experto en informática oriundo de Olavarría. Los personajes, descritos como hombres sin expectativas que aguardan el final de sus vidas, experimentan un giro tras la llegada de un cuarto integrante, un ex militar de elite con experiencia en conflictos como Kosovo y Afganistán. El secreto íntimo que este último comparte con el grupo desencadena los 24 capítulos restantes de la trama.

El libro ya fue exhibido en dos oportunidades en la Feria Internacional del Libro en la Rural de Palermo.

El encuentro cultural incluyó un evento musical, la proyección de un video de una figura pública y un espacio de cafetería para los asistentes.