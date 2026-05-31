Santísima Trinidad y Visitación de la Virgen María

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El primer domingo luego de Pentecostés celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad,

(conocido como el domingo de la Trinidad). Esta fiesta se estableció por el Papa Juan XXII en el año

1334, para que esta festividad sea observada por la Iglesia Occidental. La Santísima Trinidad es el

dogma central del cristianismo que define a un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y

Espíritu Santo. Son coeternas, consustanciales y comparten la misma naturaleza divina, formando un

misterio de amor y comunión. Se convirtió en dogma en 2 etapas, la primera en el concilio de Nicea,

(325) donde se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del Credo que se ocupa de Él. Este

concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser

sobrenatural pero no Dios. En el concilio de Constantinopla (381) se definió la divinidad del Espíritu

Santo para combatir la herejía macedonianismo, (se denomina de ese modo, ya que dicha herejía

provenía de personas de Macedonia) que negaban la divinidad de la tercera persona de la Santísima

Trinidad.

SS. Benedicto XVI, el 7/06/2009 nos decía: “Hoy contemplamos la Santísima Trinidad tal

como nos la dio a conocer Jesús. Él nos reveló que Dios es amor «no en la unidad de una sola

persona, sino en la trinidad de una sola sustancia» (Prefacio): es Creador y Padre misericordioso; es

Hijo unigénito, eterna Sabiduría encarnada, muerto y resucitado por nosotros; y, por último, es Espíritu

Santo, que lo mueve todo, el cosmos y la historia, hacia la plena recapitulación final. Tres Personas

que son un solo Dios, porque el Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu es amor. Dios es todo

amor y solo amor, amor purísimo, infinito y eterno. No vive en una espléndida soledad, sino que más

bien es fuente inagotable de vida que se entrega y comunica incesantemente”.

Los cristianos son bautizados en «el nombre» del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en

«los nombres» de éstos (cf. Virgilio, Professio fidei (552): DS 415), pues no hay más que un solo Dios,

el Padre todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad. (CatIC N° 233)

San Josemaría Escrivá en su libro Forja, nos insta a: “Aprende a alabar al Padre y al Hijo y al

Espíritu Santo. Aprende a tener una especial devoción a la Santísima Trinidad: creo en Dios Padre,

creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo; espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en

Dios Espíritu Santo; amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo, espero y

amo a la Trinidad Beatísima. Hace falta esta devoción como un ejercicio sobrenatural del alma, que se

traduce en actos del corazón, aunque no siempre se vierta en palabras”. (Punto 296 del capítulo

‘¡Puedes!’. Link: https://escriva.org/es/forja/296/)

Hoy celebramos también la Visitación de la Virgen María cuando tras el anuncio del ángel,

María acude sin demora a casa de su prima Isabel. Tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la

fiesta de la Visitación de la Virgen María se fijó el 31 de mayo, al final del mes dedicado a María, esta

fiesta tiene sus inicios en Bizancio, en la fiesta de la «Deposición en la basílica de Santa María de las

Blanquernas de la santa Túnica de la Theotokos”, el 2 de julio, cuando se leía el Evangelio de la visita

de María a Isabel. Los franciscanos adoptaron esta fiesta mariana y la convirtieron en la Visitación de

María, en 1263. Fue instituida por el Papa Urbano VI en 1389, con el objetivo de poner fin al Gran

Cisma mediante la intercesión de la Virgen.

(*) Abel Galzerano, consagrado y catequista de Banfield.