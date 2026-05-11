Cuenta regresiva para la llegada de Andrés Calamaro a Mar del Plata

Faltan cinco días para que Andrés Calamaro se presente en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata en el marco de su gira «Como Cantor». Tras agotar localidades en Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Mendoza y Córdoba, el músico arribará a la ciudad el próximo 15 de mayo a las 21.

En esta oportunidad, el artista propone un repertorio que explora una dimensión esencial de su obra, acompañado por su banda en vivo. La lista de temas para esta gira incluye canciones como “Todavía una canción de amor”, “Mi Gin Tonic”, “Cuando no estás”, “Pasemos a otro tema”, “Loco” y “Crímenes perfectos”, bajo una estructura diferente a la presentada durante el año 2024.

Las últimas localidades disponibles se encuentran a la venta a través del sistema Allaccess. Asimismo, se pueden adquirir de forma presencial y en efectivo en el local de Exact Element, ubicado en Belgrano y Diagonal Pueyrredón, en el horario de 10 a 19.