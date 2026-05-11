Fuerte choque en Pueblo Nuevo: una motociclista fue trasladada al Hospital Municipal

​Un fuerte hecho de tránsito se produjo en la mañana de este lunes en la intersección de Necochea y San Lorenzo, en el barrio Pueblo Nuevo.

​En el lugar, colisionaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos marca Imsa, conducida por una mujer de 26 años, y un automóvil Renault Sandero que circulaba por la calle Necochea.

​Producto del impacto, la motociclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza, a pesar de que circulaba con el casco colocado. Tras la colisión, la víctima permaneció en el sector con dolores intensos, por lo que fue convocada una ambulancia del Sistema de Salud Pública Municipal.

​La mujer fue trasladada al centro asistencial local. Según se informó, al momento del traslado se encontraba consciente, aunque presentaba un cuadro de convulsiones. Actualmente, permanece en la guardia del Hospital Municipal a la espera de estudios médicos que permitan determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

​El tránsito en el sector se encuentra desviado y el operativo está a cargo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes al Comando de Patrullas de Olavarría.