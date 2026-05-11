Dieron detalles sobre la marcha Federal Universitaria en Olavarría: «no se está protegiendo la democracia»

Señalo la ingeniera María Peralta, decana de la facultad de Ingeniería.

Imágenes Mauricio Latorre

​En el Complejo Universitario de Olavarría, autoridades y representantes de la UNICEN brindaron una conferencia de prensa para convocar a la 4° Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo este martes 12 de mayo. Durante el encuentro, se denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional y la crítica situación operativa que atraviesan las unidades académicas locales.

​La decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta, abrió la jornada subrayando que se han agotado todas las instancias de diálogo y judiciales. «Hablar de una cuarta marcha en dos años da muestra de lo sostenido de esta lucha y de no lograr el financiamiento que la universidad pública requiere», explicó. Peralta enfatizó que el presupuesto actual cubre apenas el 45% de lo necesario y advirtió que no se está protegiendo la democracia al no darle cumplimiento a la ley.

​Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg, señaló que el desfinanciamiento compromete pilares como la extensión y la investigación. «El gobierno nacional nos está poniendo contra la pared. Claramente se está desconociendo y vulnerando nuestra Constitución Nacional», afirmó. Además, agregó que sin la ley es imposible sostener los proyectos que le dan valor agregado al conocimiento generado desde las universidades.

​En la misma línea, Gustavo Otegui, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, utilizó una metáfora sobre la inversión estatal al citar que, si se cree que la educación es cara, se debe probar con la ignorancia. «No es que no hay plata, el problema es en qué la vamos a gastar. El gobierno decidió desfinanciar nuestra obra en salud que tiene un costo de un millón de dólares; eso representa un cero coma y varios ceros después de la coma respecto al presupuesto nacional», detalló.

​Desde el nivel secundario, la directora de la ENAPE, Patricia Bavio, remarcó la importancia de transmitir a los 360 jóvenes de la institución la necesidad de alzar la voz ante derechos vulnerados. «No está bien desoír una ley que ha pasado por el congreso porque va en contra de los principios democráticos», sostuvo, convocando a las familias a acompañar la movilización colectiva del día de mañana.

​Melina Escobedo, integrante de ADUNCE, puso el foco en la emergencia salarial de los trabajadores de la educación. «La gran mayoría de los docentes nos encontramos por debajo del límite de la pobreza. Esta situación ha generado que 10.000 trabajadores se hayan ido de la universidad porque consideran que este trabajo no logra ser reconocido en lo económico», denunció la representante gremial.

​Asimismo, Laura Ayesa, secretaria adjunta del gremio nodocente ATUNCPBA, visibilizó la labor del personal que sostiene el funcionamiento diario, desde comedores hasta administración. «La situación para nuestro claustro es crítica. Hay compañeros renunciando, otros reduciendo la jornada laboral o pidiendo el traslado a otra sede para ahorrarse el alquiler de una vivienda», describió sobre el impacto de la crisis.

​Finalmente, Rebeca Rodríguez, representante estudiantil de la FUCPBA, reafirmó el compromiso del alumnado con la educación pública. «Los estudiantes no caemos a las universidades, sino que elegimos estudiar en una universidad pública. Estaremos las veces que sea necesario en las calles hasta que se cumpla la ley», concluyó, recordando que la concentración será este martes a las 15 hs en el Centro Cultural Universitario para marchar a las 17 hs.