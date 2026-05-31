Recuperaron una moto robada y aprehendieron a un joven de 18 años

Un joven de 18 años fue aprehendido en las últimas horas en Olavarría en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta denunciado a comienzos de año.

De acuerdo con la información policial, el hecho había sido denunciado el pasado 8 de enero, cuando la víctima advirtió la sustracción de una motocicleta Motomel B110 que se encontraba estacionada en el complejo habitacional donde reside, en Azopardo al 3700.

A partir de las tareas investigativas para establecer la autoría del robo, personal de la Comisaría Segunda diagramó un operativo que permitió interceptar al sospechoso cuando circulaba con el rodado en la intersección de Álvaro Barros y avenida Urquiza.

El joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “Robo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano.