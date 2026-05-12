Entrevista: Noelia Marzol presenta Bloody tango en Olavarría

La bailarina y productora Noelia Marzol se presentará en la ciudad con su espectáculo Bloody tango, una propuesta que busca renovar el género y acercarlo a nuevas audiencias. En una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, Marzol detalló los fundamentos de esta obra que fusiona la técnica tradicional con estéticas contemporáneas.

El origen de la propuesta

Según explicó la artista en diálogo con este medio, el proyecto nació de una necesidad compartida con su directora, María Laura «Catta» Cattalini, y su compañero Jonathan Lazarte. «Queríamos generar un espectáculo que sea un poco más ameno para la gente joven», señaló Marzol. La bailarina observó que existe una percepción generacional que aleja a los jóvenes del género: «Teníamos la sensación de que la gente más joven siente que el tango por ahí le pertenece a otra generación o que es aburrido y melancólico».

En ese sentido, el objetivo principal fue «intentar quitarle todos esos rastros de melancolía y esa sensación de aburrimiento» para fomentar el consumo de una danza que, según definió, «es supertécnica, muy compleja y nos representa muchísimo como país».

Estética y narrativa

Para lograr este acercamiento, la obra apuesta por exacerbar la sensualidad y la elegancia de los movimientos. Desde lo musical, la pieza combina clásicos como La cumparsita o Naranjo en flor con versiones tango de temas pop internacionales. «Mezclamos clásicos con otros temas que hicimos versión tango del pop, como por ejemplo Toxic de Britney Spears o Paint it black de los Rolling Stones».

A diferencia de las propuestas tradicionales, Bloody tango no se centra en el patriotismo ni en la historia del género. «Contamos una historia que transcurre en un hotel en donde nos recibe una ama de llaves y entramos diferentes personajes», explicó Marzol. El espectador asume un rol particular en esta narrativa: «El espectador termina siendo como si fuera un pollerito o pollerita de cada una de las situaciones íntimas de la habitación».

La producción y la gira nacional

Marzol, quien asume el rol de productora por primera vez, destacó que la gira se realiza con la estructura completa que se presenta en la Ciudad de Buenos Aires. «No subestimamos a los espectadores. Entendemos que si nos vamos a ir de gira, buscamos la posibilidad siempre de ir con el equipo completo, con la escenografía, con el vestuario original y con los integrantes que van a calle Corrientes».

Respecto a la logística y el riesgo económico, la artista afirmó: «Como es mi primera producción tengo que apostar y presentar un gran producto en cada localidad donde nos vayamos». El elenco está integrado por bailarines que, en su mayoría, son campeones mundiales de tango con formación en otras disciplinas. «El bailarín tiene que estar apto para realizar otras danzas, como danza moderna y acrobacia, porque es un espectáculo superdinámico».

La compañía ya ha realizado presentaciones en Uruguay y proyecta una gira por Europa para el próximo año, además de visitas confirmadas a Chile y Brasil.