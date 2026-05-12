Un peatón y un motociclista heridos tras un siniestro vial en Vicente López y Colón

​Un grave hecho de tránsito se produjo en la mañana de este martes en la intersección de Vicente López y Colón, donde un peatón de aproximadamente 60 años fue arrollado por una motocicleta utilizada para el servicio de motomandados.

​El hombre cruzaba la avenida en dirección al barrio Roca Merlo cuando, por causas que se deberán establecer, fue impactado por la moto que circulaba por Colón en dirección al arroyo Tapalqué.

​A raíz del fuerte impacto, el peatón sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. Por su parte, el motociclista también debió ser derivado al centro de salud tras la caída.

​En el lugar, el tránsito se encuentra interrumpido debido al trabajo del personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.