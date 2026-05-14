San Vicente amplía su oferta universitaria y acompaña el crecimiento de nuevos barrios

Autoridades de San Vicente y la UNSAV firmaron un convenio para ampliar la oferta de educación superior en el distrito.



La incorporación de nuevas carreras universitarias marca un nuevo paso en el desarrollo educativo del distrito, en paralelo al crecimiento sostenido de urbanizaciones y la llegada de nuevas familias.

San Vicente continúa consolidando su crecimiento con una apuesta clara a la educación superior. En los últimos días, el municipio avanzó en la firma de un convenio junto a la Universidad Nacional de San Vicente para sumar nuevas propuestas académicas dentro del distrito.

Se trata de la incorporación de dos tecnicaturas universitarias vinculadas al desarrollo productivo: Producción Animal y Producción Vegetal, orientadas a fortalecer tanto la formación académica como el perfil productivo de la región.

Este avance educativo se da en paralelo a una transformación que atraviesa todo el distrito. En los últimos años creció de manera sostenida la búsqueda de lotes en Domselaar, impulsando el desarrollo de nuevos barrios y la llegada de familias jóvenes a la región.

Localidades como Domselaar muestran una expansión cada vez más visible, especialmente en sectores vinculados a barrios cerrados y urbanizaciones residenciales. En ese contexto, proyectos como Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico forman parte de un proceso de crecimiento urbano que también genera nuevas demandas educativas y de capacitación.

El crecimiento en la búsqueda de lotes en Domselaar también impulsa nuevas demandas educativas en San Vicente.

En ese escenario, el acceso a la educación superior cerca del hogar se vuelve un factor clave. La posibilidad de estudiar sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos representa una mejora concreta en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

La articulación entre educación, urbanización y desarrollo productivo comienza así a perfilar un modelo de crecimiento más equilibrado para San Vicente, donde la infraestructura educativa acompaña el avance territorial.