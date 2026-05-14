Proyecto liderado por investigadores de FACSO e INCUAPA recibe financiamiento internacional

La Fundación Wenner-Gren otorgó financiamiento a un proyecto dirigido por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto INCUAPA (UE CONICET/UNICEN), en colaboración con especialistas de diversas universidades nacionales.

El trabajo multidisciplinario busca determinar cómo los grupos humanos del pasado ocuparon los paisajes semiáridos del interior de la región pampeana. La institución otorgante es de origen estadounidense y se dedica a la promoción de la antropología a nivel global.

La propuesta fue presentada por un grupo de investigadores de la FACSO y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA), bajo la dirección del Dr. Pablo Messineo. Participan además científicos de las universidades nacionales de San Luis, Buenos Aires, Mar del Plata y La Pampa.

El proyecto se titula “Poblamiento de ambientes semi-áridos, interacción de cazadores-recolectores y configuraciones territoriales en el interior pampeano del centro de Argentina durante el Pleistoceno final y Holoceno”.

El objetivo principal es comprender la adaptación y ocupación humana en paisajes semiáridos y aportar al debate sobre el poblamiento inicial de Sudamérica. El estudio analiza la resiliencia de los cazadores-recolectores ante los cambios ambientales de los últimos 13 mil años. El área de enfoque es el Campo de Dunas del Centro Pampeano, zona transicional entre los pastizales y el monte xerófilo, en el oeste bonaerense y este de La Pampa.

Durante los dos años de financiamiento se realizarán trabajos de campo en sitios arqueológicos como las lagunas Las Tunas Grandes (Trenque Lauquen) y Ojo de Agua (Uriburu). Estos lugares presentan evidencias de las ocupaciones más antiguas de la zona. El Dr. Messineo indicó que se estudiarán también colecciones de museos para analizar la circulación de objetos y personas e interpretar las interacciones sociales en el tiempo.

El proyecto fomenta la colaboración con comunidades indígenas locales, gobiernos municipales y diversos actores sociales.

Investigación multidisciplinaria

La Fundación Wenner-Gren financia proyectos que impulsan el conocimiento antropológico y arqueológico. La selección constó de dos etapas evaluativas que iniciaron en octubre del año pasado. En la fase final, la propuesta fue analizada por tres especialistas internacionales que consideraron la viabilidad del plan de trabajo y la originalidad de la investigación.

El equipo dirigido por Messineo está integrado por los arqueólogos Rafael Curtoni, Nahuel Scheifler, Mariela González, Florencia Santos Valero, Erika Borges Vaz y Augusto Oliván. También participa María Clara Álvarez de la Universidad de San Luis, la bióloga Marcela Tonello de la Universidad de Mar del Plata y la geóloga Alfonsina Tripaldi de la Universidad de Buenos Aires.