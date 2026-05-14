Celebraciones por el 25 aniversario del Destacamento N°3 de Hinojo

La institución celebró un nuevo aniversario con un acto interno cargado de reconocimiento, memoria y agradecimiento a quienes construyeron estos 25 años de servicio.

En el marco del 25° aniversario del Destacamento N° 3 de Hinojo, se llevó a cabo un encuentro íntimo junto al Consejo Directivo, la Jefatura y el Cuerpo Activo, donde se recordó el camino recorrido y se renovó el compromiso con la comunidad.

La apertura estuvo a cargo del Cdte. Gral. Raúl Ferreira, quien realizó un repaso por la historia del cuartel y destacó el crecimiento sostenido del destacamento desde su creación. Luego, el presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, instó a continuar trabajando en equipo, fortaleciendo el vínculo entre el Consejo y los Bomberos como base fundamental para el desarrollo institucional.

Por su parte, el Cdte. My. Marcelo Menchaca agradeció especialmente que el destacamento lleve su nombre, recordando el esfuerzo y el trabajo realizado en su momento para que el proyecto pudiera concretarse.

También tomó la palabra Pedro Arias, uno de los integrantes de mayor trayectoria y actual encargado del destacamento, quien recordó sus inicios en el cuartel central de Olavarría y sus 27 años de servicio, destacando el crecimiento del destacamento y el acompañamiento constante de quienes lo integran.

A su turno, Pablo Moreno compartió su emoción al recordar los primeros tiempos, cuando el destacamento comenzaba a gestarse como un sueño y un proyecto que parecía lejano. Hoy, viendo el crecimiento y la consolidación del mismo, expresó su felicidad por formar parte de esta historia y Jefe a Cargo.

Este 25 aniversario, a su vez, tendrá su celebració oficial el próximo 3 de octubre, en el marco del 77 aniversario de la asociación.

Un nuevo aniversario que no solo celebra el pasado, sino que proyecta un futuro de trabajo conjunto y servicio permanente a la comunidad.