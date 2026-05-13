CoNverSo | Segunda temporada: Daniel Ayçaguer y una charla sobre campo, política y producción

La segunda temporada de CoNverSo comenzará este miércoles 13 de mayo a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias con una extensa entrevista a Daniel Ayçaguer, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría.

CoNverSo es el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias que conduce Fabricio Lucio bajo la dirección de Jorge Alberto Scotton.

En una charla atravesada por la actualidad política, económica y productiva del país, Ayçaguer dejó definiciones sobre el gobierno de Javier Milei, el presente del campo, la situación de Olavarría, los caminos rurales, la universidad pública y hasta una eventual incursión en la política partidaria.

“Mientras crea que este es el mejor camino, le voy a seguir poniendo fichas a Milei”, sostuvo durante la entrevista, aunque aclaró que no comparte “los modos” del Presidente.

A lo largo de la conversación, el dirigente rural defendió el rumbo económico nacional, cuestionó políticas aplicadas durante los últimos años y aseguró que la Argentina necesita aumentar la producción para salir de la crisis.

“Tenemos que pasar de 50 millones de cabezas a 100 millones. La forma de bajar el precio interno es producir más”, afirmó al analizar el presente de la ganadería.

Ayçaguer también habló sobre las dificultades que atraviesa Olavarría y consideró que la ciudad “se quedó un poco en la queja” respecto de otras localidades bonaerenses que lograron atraer inversiones e industrias.

Uno de los tramos centrales de la entrevista estuvo vinculado al estado de los caminos rurales y la infraestructura del sector agropecuario. “El estado de los caminos es de malo a muy malo”, aseguró, al tiempo que reclamó mayores obras hidráulicas y cuestionó la utilización de fondos de la tasa vial durante 2025 cuando no se usaron más de 2.000 millones de pesos

Además se refirió a la relación institucional con el Municipio y sostuvo que, más allá de las diferencias ideológicas, el objetivo debe ser resolver los problemas concretos del sector rural.

“Quiero que se tape el pozo y que las escuelas rurales tengan conectividad. Después veremos si uno es radical y el otro peronista”, expresó.

Durante la charla también hubo espacio para hablar de la vida en el campo, la falta de mano de obra rural, el arraigo, la inseguridad rural y el futuro de las instituciones intermedias.

Sobre una posible participación política a futuro, Ayçaguer no cerró la puerta aunque aclaró que todavía “faltan más canas” para dar ese paso.

El episodio marcará el inicio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias centrado en historias, ideas y miradas sobre la realidad local y nacional.

La entrevista completa se estrenará este miércoles 13 de mayo a las 20 horas en el canal oficial de YouTube de En Línea Noticias.