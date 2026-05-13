Una joven resultó herida en un siniestro vial en el barrio Mariano Moreno
Un hecho de tránsito se produjo pasado el mediodía de este miércoles en la intersección de la calle España y Roque Sáenz Peña.
En el lugar, una camioneta Chevrolet colisionó con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El rodado menor era conducido por una joven de 22 años, quien sufrió diversos golpes a raíz del impacto.
Una ambulancia del servicio de salud pública trasladó a la motociclista al Hospital Municipal para su atención. En una primera evaluación médica, se informó que las heridas sufridas fueron diagnosticadas como leves.
Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría trabajan en el sector y mantienen el tránsito parcialmente desviado para facilitar las tareas correspondientes.