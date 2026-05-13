Una joven resultó herida en un siniestro vial en el barrio Mariano Moreno

​Un hecho de tránsito se produjo pasado el mediodía de este miércoles en la intersección de la calle España y Roque Sáenz Peña.

​En el lugar, una camioneta Chevrolet colisionó con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. El rodado menor era conducido por una joven de 22 años, quien sufrió diversos golpes a raíz del impacto.

​Una ambulancia del servicio de salud pública trasladó a la motociclista al Hospital Municipal para su atención. En una primera evaluación médica, se informó que las heridas sufridas fueron diagnosticadas como leves.

​Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría trabajan en el sector y mantienen el tránsito parcialmente desviado para facilitar las tareas correspondientes.