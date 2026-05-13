Video / Bernardo Carricart respaldó los cambios a la Ley de Salud Mental en el Senado de la Nación

El Dr. Bernardo Carricart, médico psiquiatra y director de la Clínica Interdisciplinaria Alsina de Olavarría, fue uno de los especialistas convocados al Senado de la Nación para participar del plenario de comisiones donde se retomó el debate sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

La jornada se desarrolló en el Salón Azul del Palacio Legislativo y reunió a más de 30 invitados entre psiquiatras, psicólogos, funcionarios, representantes judiciales, organizaciones sociales y familiares de pacientes.

El debate fue encabezado por las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por las senadoras Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente, en el marco del tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La propuesta de reforma apunta a introducir cambios en distintos aspectos de la ley vigente, especialmente en torno a los criterios de internación, el concepto de riesgo para pacientes y la conformación de equipos interdisciplinarios para la atención en salud mental.

Uno de los puntos centrales de la discusión giró en torno a la participación obligatoria de psiquiatras dentro de esos equipos. En ese sentido, Ricardo Marcelo Corral afirmó que “la cantidad de internaciones que se requieren es muy baja” y sostuvo que la exigencia de estos profesionales “no representa una demanda tan grande”.

Desde otra mirada, Marcelo Clingo manifestó preocupación por lo que consideró “un retroceso conceptual y jurídico del proyecto”, al entender que “degrada el lugar de la psicología en los equipos de salud”.

También participó Julieta Calmels, quien cuestionó la viabilidad de algunos artículos y aseguró que sería “completamente imposible” garantizar determinadas exigencias en territorio bonaerense.

Durante el encuentro además se escucharon testimonios de familiares y organizaciones vinculadas a consumos problemáticos y salud mental. Entre ellos estuvo Marina Charpentier, madre del cantante Chano, quien reclamó modificaciones en la legislación vigente.

El plenario pasó finalmente a un nuevo cuarto intermedio y el debate continuará en próximas reuniones de comisión.