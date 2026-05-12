Continúa la búsqueda de Ingrid Pilar Cáceres Cuevas

La policía mantiene activa la búsqueda de una adolescente de 15 años que fue vista por última vez durante la madrugada del domingo en Olavarría. La investigación se inició tras la denuncia realizada por su entorno familiar luego de que no regresara a su domicilio.

La joven fue identificada como Ingrid Pilar Cáceres Cuevas. Según se informó oficialmente, se ausentó de una vivienda ubicada en inmediaciones de General Paz y Muñoz alrededor de las 00:30 del domingo 10 de mayo.

Desde la SubDDI Olavarría detallaron que la adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello colorado, largo y lacio. Como características particulares posee un lunar en una de sus mejillas y un tatuaje de mariposas en la mano derecha.

Al momento de su desaparición vestía una campera marrón, una campera negra de algodón con capucha, pantalón gris con líneas blancas en los laterales, zapatillas rosas con cordones blancos y llevaba un collar con un crucifijo dorado.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la DDI Olavarría a los teléfonos (02284) 431062 o 431065.