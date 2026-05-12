Norma Estela Venturi (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 12 de mayo de 2026 a los 82 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C, entre las 14:00 y las 22:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

Norma Estela Venturi era jubilada, nació en Olavarría y vivía en el barrio CECO 1. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.