Ciclista menor de edad trasladado al hospital tras un siniestro vial

Pasada la una de la tarde de este martes, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Pourtalé y José Luis Torres. En el lugar, una camioneta Ford Ranger impactó contra un ciclista menor de edad.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió diversos raspones y fue trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las lesiones.

En el sitio del hecho trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que mantiene el tránsito parcialmente interrumpido para permitir las tareas de rigor.