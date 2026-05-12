Multitudinaria marcha universitaria: Olavarría dio una clara señal de rechazo a las políticas de Javier Milei

La comunidad universitaria de Olavarría protagonizó este martes una multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública y en rechazo a las políticas del presidente Javier Milei.

La marcha se dio en el marco de una nueva jornada federal de protesta para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno nacional ratificó que no cumplirá la norma y calificó la convocatoria de la oposición.

La movilización local reunió a estudiantes, docentes, no docentes, graduados, autoridades académicas, sindicatos, dirigentes políticos y vecinos que marcharon por las calles céntricas bajo una consigna común: reclamar que el Ejecutivo nacional aplique la ley aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.

La concentración comenzó en horas de la tarde frente al Centro Cultural Universitario y desde allí la columna avanzó por Pueblo Nuevo y el microcentro hasta desembocar en el Paseo Jesús Mendía. La bandera principal resumía el eje del reclamo: ¡Exigimos que cumpla la Ley!

Participaron integrantes de las facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud de la UNICEN, además de la Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel” y el Jardín Upa La Lá. También acompañaron gremios como Suteba, ATE y el Centro de Empleados de Comercio, junto a funcionarios municipales, concejales y referentes políticos locales.

Entre los presentes estuvo el intendente Maximiliano Wesner. Además, durante la movilización aparecieron pancartas dirigidas a dirigentes locales de La Libertad Avanza luego de declaraciones realizadas en el Concejo Deliberante sobre la universidad pública.

Al llegar al Paseo Jesús Mendía se realizó la lectura de un documento conjunto titulado “Cuarta Marcha Federal Universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

En el texto, la comunidad universitaria advirtió sobre el impacto del ajuste presupuestario y aseguró que las universidades nacionales atraviesan una situación “crítica”. Según señalaron, las transferencias nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

También remarcaron la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes. “Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, expresaron durante la lectura del documento.

Además del reclamo económico, el pronunciamiento incluyó cuestionamientos institucionales hacia el Gobierno nacional por no aplicar una ley sancionada por el Congreso y respaldada judicialmente. En ese marco, solicitaron a la Corte Suprema que intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa.

La protesta de Olavarría se desarrolló en simultáneo con multitudinarias movilizaciones en distintos puntos del país. El epicentro fue Plaza de Mayo, donde cientos de miles de personas participaron del acto central convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional, gremios docentes y no docentes, con respaldo de la CGT y distintos sectores políticos y sociales.

Horas antes de la marcha, el Gobierno nacional endureció su postura. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguraron que “la única ley que aplicaremos es la de presupuesto”, en rechazo al reclamo universitario. Además, se oficializó un nuevo recorte de fondos destinados a las universidades nacionales.

Durante el acto central en Plaza de Mayo también se reclamó por el deterioro salarial, las becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científico. “La universidad pública es un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente”, expresaron los oradores durante la lectura del documento federal.