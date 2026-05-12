Bombero de Bolívar criticó el estado del aeródromo de esa ciudad tras un vuelo sanitario que partió desde Olavarría

Un vuelo sanitario que partió desde Olavarría para trasladar de urgencia a un bebé de seis meses hacia la ciudad de La Plata reavivó las críticas por el estado del aeródromo de Bolívar y, particularmente, por la falta de funcionamiento del sistema de balizamiento nocturno.

Según informaron los colegas del diario Diario La Mañana, el niño permanecía internado en el Hospital Capredoni de Bolívar con un cuadro coronario y sufrió una descompensación que obligó a activar un operativo sanitario de emergencia.

De acuerdo a lo publicado, la aeronave debió aterrizar en Olavarría dado que el sistema de balizado de la pista del Aeródromo Provincial de Bolívar no se encontraba operativo, situación que generó cuestionamientos en redes sociales y fuertes críticas por parte del bombero bolivarense Franco Rojas.

Consultado por La Mañana, Rojas agradeció el trabajo realizado por el personal de salud del hospital de aquella ciudad aunque volvió a expresar preocupación por las demoras en la recuperación del sistema de iluminación de pista, indispensable para permitir aterrizajes y despegues nocturnos, especialmente en situaciones sanitarias de urgencia.

El bebé fue finalmente derivado al Hospital Sor María Ludovica de La Plata, donde permanece internado en estado delicado.

Además, el medio bolivarense informó que las doctoras Flavia Dotti y Mariana Callegari tenían previsto brindar este miércoles precisiones sobre el estado de salud del paciente y el operativo desarrollado en el hospital local.