Desde Sierras Bayas concejales opositores piden informes por el barrio ETA

Los bloques de concejales del PRO y Juntos por Olavarría presentaron un pedido de informes en el Honorable Concejo Deliberante para que el Ejecutivo municipal brinde precisiones sobre la situación del barrio ETA de Sierras Bayas, en medio de reclamos de vecinos por la falta de avances en las obras y dudas vinculadas a la adjudicación de los lotes.

Según plantearon desde la oposición, familias que participaron del proyecto con la expectativa de acceder a una vivienda aseguran haber firmado documentación sin recibir copia de los contratos y continúan abonando cuotas pese a que las obras anunciadas para el sector todavía no muestran avances concretos.

El pedido de informes apunta a conocer la cantidad total de terrenos adjudicados, tanto por sorteo como de manera directa, además de la nómina completa de adjudicatarios y la situación actual de las familias que impulsaron originalmente el loteo.

También solicitaron información sobre posibles renuncias, reasignaciones de lotes y la existencia de contratos formales firmados entre el Municipio y quienes accedieron a los terrenos.

Otro de los puntos incluidos en la presentación está vinculado a la cuestión económica del proyecto. Los concejales pidieron detalles sobre el valor de los lotes, el sistema de pago establecido, los montos recaudados hasta el momento y las devoluciones efectuadas en casos de bajas o desistimientos.

En relación a la infraestructura, el requerimiento busca conocer el estado actual de las obras, los plazos estimados para su finalización y el destino de los fondos provenientes de la venta de la calle a la empresa Loma Negra, dinero que —según señalaron— estaba destinado al inicio de los trabajos en el barrio.

Desde los bloques opositores indicaron que el objetivo es llevar claridad a las familias involucradas, muchas de las cuales afirman haber realizado un importante esfuerzo económico sin contar aún con certezas sobre el avance del proyecto habitacional.