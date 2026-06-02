Una mujer gravemente herida tras ser embestida por una moto

Dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital municipal Héctor Cura este martes por la mañana, luego de protagonizar un siniestro vial sobre la avenida Sarmiento, entre Rivadavia y Moreno.

​El hecho ocurrió cuando una motocicleta Rouser de 200 centímetros cúbicos, conducida por un hombre, impactó contra una mujer de 74 años que cruzaba la calle. Tras el impacto, el vehículo menor rodó sobre el asfalto.

​A raíz del impacto, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo con hemorragia y una fractura. Fue evaluada por el servicio de traumatología y se dispuso su pase a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para observación y control neurológico.

​Por su parte, el conductor de la moto presentó un traumatismo encéfalocraneano (TEC) leve con amnesia del episodio. Los estudios médicos resultaron normales y permanecerá internado en observación.

​En el lugar del hecho trabajó el personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que interrumpió el tránsito vehicular sobre la avenida Sarmiento, entre Rivadavia y Moreno, en dirección a la avenida Pringles.