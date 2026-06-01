Un galpón sufrió pérdidas totales tras un incendio en el barrio La Araña

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Olavarría debieron intervenir este lunes por la tarde para controlar un incendio que afectó por completo a un galpón utilizado como depósito en el barrio La Araña.

El siniestro se registró en calle Sierra de la Ventana, entre Rivadavia y Moreno, frente al terraplén del ferrocarril El Provincial y detrás del barrio Los Robles.

Por causas que son materia de investigación, el fuego afectó la totalidad del depósito. Las llamas provocaron pérdidas prácticamente totales tanto en los elementos almacenados en el interior como en la estructura del techo de la construcción.

En una primera instancia acudió al lugar la Unidad N° 23 del Cuartel Central. Debido a la magnitud del incendio, posteriormente se sumó la Unidad N° 6 para reforzar las tareas de extinción y enfriamiento, que permitieron controlar definitivamente el foco ígneo.

En el lugar también trabajó personal policial.