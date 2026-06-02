Tradición, memoria y vocación en un nuevo Día del Bombero Voluntario

En el marco de un nuevo 2 de junio, integrantes de la institución participaron del tradicional acto protocolar realizado en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría por el Día del Bombero Voluntario Argentino.

La jornada comenzó en horas de la mañana con la formación del personal frente al cuartel y el izamiento de la bandera nacional. La ceremonia reunió a integrantes del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva, Jefatura, Consejo Directivo y Subcomisión de Damas.

Posteriormente, los presentes compartieron un desayuno de camaradería para luego realizar una ofrenda floral en el Monumento al Bombero Voluntario de la ciudad, en homenaje a aquellos hombres y mujeres que formaron parte del servicio y a los compañeros fallecidos.

La fecha representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada bombero y bombera que trabaja para proteger a la comunidad, bajo los valores de la abnegación, el sacrificio, el desinterés y el valor.