Norma Camila Cordal viuda de Ruppel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de junio de 2026 a los 78 años de edad. Sus hijos María Silvina, María Eva, Juan Domingo y Crescencio Orlando; sus hijos políticos Walter Poggi y Jorge Caballero; sus nietos Jorgelina, Antonella, Roberto, César y Nahuel; sus nietos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada y vecina de Sierras Bayas.

Sus restos son velados en la sala velatoria de Sierras Bayas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio de Sierras Bayas, este martes 2 de junio a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.