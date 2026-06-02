Mirta Esther Walter de Olivé (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de junio de 2026 a los 66 años de edad. Su esposo Gustavo Olivé; sus hijas Gisela y Yamilé Olivé; sus hijos políticos Lucas Ramírez y Mariano Galbarino; sus nietas Martina y Bianca Ramírez y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en General La Madrid, era jubilada y vecina del Barrio Pueblo Nuevo.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D». El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el miércoles 2 de junio a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.