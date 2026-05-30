Oscar Alberto Benítez «El Chino» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de mayo de 2026 a los 67 años de edad.

Su esposa Norma Edith Fiorio; su madre Elba Armendano; sus hijos: María Florencia y Nicolás Alberto Benítez; sus nietos: Joaquín y Fausto; sus hermanos: Ricardo y Mabel Benítez; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «E», a partir de este sábado 30 de mayo a las 19:00 horas, con horario de finalización a confirmar. Se oficiará un responso en la capilla ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

El extinto vivía en el barrio San Vicente, era nativo de Olavarría y se desempeñaba como zapatero. Servicio adherido a Coopelectric.