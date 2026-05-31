María de las Mercedes Zapata viuda de Escobar (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de Mayo de 2026 a los 61 años de edad.

Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanas y hermanos, sus hermanos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nació en Olavarría, vivía en el barrio 4 de Octubre y era jubilada y pensionada.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», cerrando el domingo 31 de mayo a las 22:00 horas y reabriendo el lunes 1 de junio de 08:00 a 09:30 horas. El responso se efectuará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el lunes 1 de junio a las 09:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.