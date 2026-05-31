Ferro y Racing no se sacaron ventajas: 1 a 1 en el Colasurdo

Ferro Carril Sud y Racing Athletic Club igualaron 1 a 1 este domingo en el estadio Domingo Francisco Colasurdo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Unión Deportiva Regional.

Ph: Fotografías Verito.

Ante un buen marco de público de ambas parcialidades, el encuentro fue intenso y disputado desde el inicio. Racing logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias al gol de Matías Ordozgoiti y se fue al descanso con la diferencia a su favor.

En el complemento, Ferro encontró la igualdad por intermedio de Thiago Andreu. El conjunto local alcanzó el empate cuando afrontaba el encuentro con un jugador menos, en uno de los momentos más destacados de la tarde.

El desarrollo del juego mostró pasajes de dominio alternado y situaciones para ambos equipos. El resultado terminó reflejando lo ocurrido en el campo de juego, ya que ninguno logró imponer una superioridad decisiva sobre su rival.

De esta manera, la serie quedó completamente abierta de cara al encuentro de vuelta, donde se definirá uno de los semifinalistas del certamen regional.