Allanaron una vivienda en Olavarría por comercialización de estupefacientes: hay una mujer detenida
Personal policial realizó días atrás un allanamiento en una vivienda de Olavarría en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.
Como resultado del operativo, una mujer fue aprehendida y posteriormente su situación procesal fue convertida en detención.
De acuerdo a lo informado oficialmente, la investigación incluyó tareas encubiertas y distintas diligencias vinculadas a la especialidad. Durante el procedimiento se secuestró dinero en efectivo, teléfonos celulares, envoltorios con cocaína y marihuana, además de recipientes con bicarbonato.
También fueron hallados elementos utilizados presuntamente para el fraccionamiento y comercialización de droga, entre ellos piedras de granito, paquetes de bicarbonato, tijeras, recortes de nylon y bandas elásticas.
La causa es instruida por el Dr. Mañero, desde la UFI N° 19 del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.
La orden de allanamiento fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Fabiana San Román.
Tras el operativo, la mujer detenida fue trasladada este martes a la Unidad Penitenciaria N° 52 de Azul, donde permanecerá alojada.