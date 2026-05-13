Comenzó la primera jornada de La Ganadería que viene en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Este miércoles 13 de mayo se puso en marcha la cuarta edición de La Ganadería que Viene, el ciclo de jornadas técnico-comerciales organizado por ZonaCampo que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría. El evento, que se extenderá hasta el viernes 15, cuenta con la colaboración de Pablo Recavarren como moderador y asesor técnico.

Bajo el eje temático “Ser ganadero en 2026 sin morir en el intento”, la propuesta de este año busca integrar la ganadería extensiva tradicional con nuevas tecnologías, inteligencia artificial y los desafíos que imponen el clima y las demandas sociales actuales.

La actividad del miércoles 13 comenzó en el Pabellón Iguiñiz con un cronograma que incluyó charlas sobre bienestar animal a cargo de Martín Spada, un show de fuegos de Carne Argentina y disertaciones de Eugenia Brusca y Pablo Grahmann. Por la tarde, se destacó un coloquio sobre inteligencia artificial y manejo de rodeos con Eduardo Zlotnik, además de una charla sobre trazabilidad. La jornada cierra con el «Sunset Ganadero» y una presentación comercial de MV Martín Cappa sobre el manejo del estrés bovino.

El programa continúa el jueves 14 desde las 9:00 con disertaciones técnicas sobre sanidad y producción pastoril de referentes como Adrián Lifschitz, Alejandra Capozzo, Eloísa Pimienta y Darío Colombatto. En paralelo, el espacio Spot Empresas ofrecerá presentaciones de laboratorios y firmas del sector.

Para el viernes 15, el cierre incluirá la inauguración formal a las 11:00, un living de intercambio ganadero con la participación de Gabriela Iturrioz, Lorena Carona, Norma Urruty y Mónica Arregui, y las charlas finales de Aníbal Pordomingo y Sebastián Riffel.

La entrada al evento es libre y gratuita.