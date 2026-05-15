El fenómeno del cuarteto llega a Olavarría: LBC y Euge Quevedo con más de mil entradas vendidas

El fenómeno popular del cuarteto cordobés desembarca en Olavarría de la mano de La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo. A pocos días de iniciada la venta, la respuesta del público local refleja la magnitud del éxito que el grupo atraviesa a nivel nacional: ya se superaron las 1000 entradas vendidas para el show que tendrá lugar el próximo 26 de junio en el gimnasio del Club Racing.

La actualidad de la banda, liderada por «Keso» Pavón y con el aporte fundamental de Euge Quevedo, está marcada por hitos masivos como su reciente paso por el Movistar Arena y presentaciones ante miles de personas en ciudades como Junín y Córdoba. Tras agotar estadios y teatros en distintos puntos del país, llegan a la ciudad para presentar un repertorio que los ha consolidado como una de las agrupaciones con mayor convocatoria del género.

Detalles de la venta y ubicaciones

Desde la organización informaron que el ritmo de demanda es constante. Tras una preventa que comenzó el martes y el inicio de la venta general el miércoles, la disponibilidad de sectores es la siguiente:

Super VIP: Agotadas.

Agotadas. VIP: Últimas 30 localidades disponibles.

Últimas 30 localidades disponibles. Populares: A la venta con un valor de $60.000.

Los interesados en asistir al evento pueden adquirir sus tickets de manera online a través de la plataforma ArtTicket (artticket.com.ar). En Olavarría, el punto de venta físico habilitado es Tecnocentro (Rivadavia 3065).

Horarios y organización

Próximamente se brindarán más detalles sobre la organización del evento para el 26 de junio. No obstante, se confirmó que la apertura de puertas será a las 22:00 horas, mientras que el inicio del show está previsto aproximadamente entre las 00:00 y las 00:30 horas.

El espectáculo en el gimnasio de Racing promete trasladar la mística de los grandes bailes cordobeses al interior de la provincia de Buenos Aires, en lo que se perfila como uno de los eventos más concurrentes del año en la ciudad.

(En Línea Noticias)